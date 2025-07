Terceiro dia de busca pelo adolescente Gabriel Silva, de 13 anos, que teria, supostamente, se afogado no Rio Vermelho na última sexta-feira (18), terminou sem êxito. Equipes do 3º Batalhão Bombeiro Militar devem retomar as buscas nesta quarta-feira (23), já pelo quarto dia, às 6h.

Segundo o Corpo de Bombeiros, nesta terça-feira (22), as buscas contaram com o reforço de dois cães farejadores e de mergulhador, que vieram de Barra do Garças para a missão. Nesta quarta, as buscas continuam com o apoio dos cães e de mergulhador.

Os militares do 3º Batalhão de Bombeiros estão trabalhando na busca pelo menor desde a manhã de domingo (20), depois que a família acionou a Polícia Militar sobre o desaparecimento e os policiais indicaram que o mesmo teria supostamente se afogado, de acordo com informações obtidas com testemunhas.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a guarnição começou as buscas no domingo pela manhã no Rio Vermelho, na região conhecida como Toca do Pinguim, na Vila Canaã, local onde o menor teria se afogado.