O “cemitério clandestino” foi encontrado em fevereiro deste ano. As investigações que geraram a localização dos corpos tiveram início após o desaparecimento de um homem na cidade.

Em Rondonópolis, entre os casos que mais chamaram a atenção neste ano, estão os corpos achados enterrados em um cemitério clandestino em uma região de mata próxima ao Rio Vermelho no bairro Vila Goulart.

Rondonópolis registrou 24 homicídios dolosos neste primeiro semestre de 2025. Os dados são da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso (Sesp-MT) e mostram que a quantidade de assassinatos registrada entre janeiro e junho deste ano, foi praticamente a mesma do mesmo período de 2024, quando foram registrados um total de 23 homicídios na cidade.

Durante a apuração do caso, as autoridades descobriram o local onde os corpos estavam enterrados. Entre os dias 12 e 20 de fevereiro, equipes da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros e de delegacias regionais participaram de uma força-tarefa para localizar e resgatar os corpos.

Ao todo, 11 cadáveres foram localizados na área e encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) para serem identificados e terem a causa da morte apontada.

Na última atualização oficial da Politec, em abril deste ano, quatro dos 11 corpos haviam sido identificados. As vítimas identificadas foram Lucas Davi da Silva Farias, Pollicarpo Ferreira Alves, Luiz Otávio de Souza e Carla Bruna da Silva Lima.