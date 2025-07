O staff do prefeito Cláudio Ferreira (PL) está prestes a sofrer a sua terceira baixa. A musicista e maestrina Éryka Hill confirmou ontem, ao A TRIBUNA, que está de saída da secretaria adjunta de Cultura de Rondonópolis.

“Já conversei com o prefeito Cláudio Ferreira e comuniquei que só devo ficar mais uns dias para fazer a transição”, antecipou Éryka à reportagem.

Na gestão Cláudio Ferreira, a Cultura deixou de ser uma secretaria e passou a ser uma pasta adjunta vinculada à Secretaria Municipal de Educação, que é comandada por Carlos Júnior. A Educação agregou ainda a extinta secretaria de Esportes.

Eryka negou que a sua saída, após pouco mais de seis meses no cargo, tenha sido motivada por insatisfação com uma suposta morosidade no andamento de projetos que pretende executar, como se especula nos bastidores.