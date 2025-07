O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) localizou, na tarde de ontem, quinta-feira (24), o corpo de um jovem de 28 anos, vítima de afogamento no Rio Itiquira, no município de Itiquira.

A vítima havia desaparecido após saltar de uma passarela sobre o rio, submergir e não retornar à superfície, segundo as informações de testemunhas.

A equipe do 3º Batalhão de Bombeiros Militar (3º BBM) foi acionada no último dia 21 e iniciou as buscas em pontos estratégicos do rio, tanto na superfície quanto em mergulhos subaquáticos, mas sem sucesso inicial.

As operações foram intensificadas, e o corpo foi localizado na tarde de quinta-feira, nas proximidades da pista de canoagem, às margens do Rio Itiquira.

O corpo estava preso a galhos e cipós da vegetação da margem, em uma área de baixa profundidade, já em avançado estado de decomposição. Após o resgate, o corpo foi entregue aos cuidados da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e do Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos cabíveis.

As polícias Militar e Civil também estiveram no local, prestando apoio na segurança e preservação da cena.