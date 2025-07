Com o objetivo de discutir e formular propostas e diretrizes para políticas públicas, cerca de 250 mulheres se reuniram, nesta quinta-feira (17), na 4ª Conferência Municipal de Políticas Públicas para Mulheres.

Organizado pela secretaria municipal de Promoção e Assistência Social, em conjunto com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Rondonópolis, o evento ocorre no auditório da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) e conta com a participação de representantes de entidades públicas e sociedade civil organizada.

Com o tema “Mais Democracia, Mais Igualdade e Mais Conquistas para Todas”, a conferência visa a promoção da igualdade de gênero e a defesa dos direitos das mulheres no município.

A iniciativa tem ainda o propósito articular propostas que serão levadas às etapas estadual e nacional.

“A conferência é um importante espaço para que possamos implantar políticas públicas de gênero a partir das demandas apresentadas pelas mulheres da nossa cidade”, disse a secretária municipal de Promoção e Assistência Social, Alessandra Ferreira, durante a solenidade de abertura do evento.

A conferência, ao longo de toda quinta-feira, deve debater e aprovar propostas em torno de cinco eixos de discussão proposto pela organização.

“A conferência é um espaço democrático de escuta, diálogo e construção para avançarmos em representatividade e na conquista de direitos e na promoção de igualdade para todas as mulheres”, externou a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Rondonópolis, Tainá de Oliveira Boaventura.

A abertura do evento contou com as vereadoras Mariúva Valentim e Elienai Paulino, além de representantes do Conselho Estadual dos Direitos das Mulheres, Defensoria Pública do Estado e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).