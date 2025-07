Rondonópolis se prepara mais uma vez para a campanha Liquidaqui. Chegando esse ano em sua 22ª edição, a chamada festa do varejo local conta com o apoio da Prefeitura de Rondonópolis que oficializou o aporte financeiro para ajudar no custeio da campanha que visa o fortalecimento da economia local, aliado ao sorteio de prêmios para os consumidores.

O lançamento da Liquidaqui 2025 aconteceu na noite de ontem, terça-feira (15), e contou com a presença da diretoria da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), que realiza a campanha, liderada pelo seu presidente, o advogado Leonardo Resende, o prefeito de Rondonópolis Cláudio Ferreira, representantes da Câmara de Vereadores, comerciantes e empreendedores da cidade.

A Prefeitura é uma das grandes apoiadoras do Liquidaqui e para esse ano fez um aporte de R$ 200 mil, valor cerca de 30% a mais do que foi repassado em anos anteriores, conforme afirmou o prefeito Cláudio Ferreira.

“Esse valor ainda representa pouco em relação ao que podemos realizar por meio dessa parceria”, comentou.

Marcada para acontecer entre os dias 4 e 13 de setembro, a Liquidaqui 2025 vai sortear esse ano, um carro 0km, uma moto e dois iphone 16. Para concorrer, os consumidores rondonopolitanos devem fazer suas comprar no período da campanha e pedir o cupom nas lojas participantes.

O presidente da CDL, Leonardo Resende, anunciou novidades para a edição desse ano.

“Desta vez o Liquidaqui levará sua programação para a região central, na Praça dos Carreiros, como de costume e também para a grande região da Vila Operária.

A medida tem o objetivo de buscar maior alcance da campanha, movimentando o comércio em várias regiões da cidade”, destacou Resende.

Para encerrar a campanha no dia 13 de setembro a CDL vai realizar o show nacional da Galinha Pintadinha, na praça dos Carreiros – um convite especial para as famílias se confraternizar e desfrutar de um momento de muita alegria e encantamento, tudo gratuito na praça.

Além do show, será montado um parque de diversões, feira gastronômica e um espaço para ações culturais.