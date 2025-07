Com a provável saída do ex-prefeito Zé Carlos do Pátio e do seu grupo político do PSB, o vereador Vinícius Amoroso está sendo cotado para assumir a direção da sigla em Rondonópolis.

Ontem, ele confirmou que recebeu o convite para dirigir o partido na cidade que, além dele, conta ainda com outros dois vereadores: Kaza Grande e Beto do Amendoim.

“Existe esta possibilidade e o convite (presidir o PSB)”, confirmou o vereador à reportagem.

No início do mês, o parlamentar de primeiro mandato esteve reunido, em Brasília, com o presidente da Fundação João Mangabeira e ex-presidente nacional do PSB, o advogado Carlos Siqueira.

Com noticiou o A TRIBUNA, a saída de Pátio do PSB é iminente e o PV deve ser o seu novo destino partidário. O ex-prefeito ingressou no PSB em 2022, saindo do Solidariedade, após ter deixado o MDB, onde militou por quase 30 anos.

Assim como Amoroso, os outros dois vereadores da bancada do PSB na Câmara Municipal também não devem seguir Zé do Pátio, até mesmo porque fazer a troca partidária fora da janela, sem justa causa, pode levar à perda do mandato por infidelidade partidária.

Apesar de confirmar o convite para dirigir o PSB local, a decisão de assumir ou não a direção dependerá, segundo o vereador, de uma avaliação do cenário eleitoral do próximo ano, uma vez que existe a possibilidade de Amoroso concorrer a federal.