Os rondonopolitanos devem enfrentar um pouco mais de frio nesta sexta-feira (18). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu ontem (17) um alerta amarelo de perigo potencial para o declínio da temperatura em Rondonópolis. A previsão é de que a temperatura fique entre 3ºC e 5ºC menor em média no dia de hoje.

Conforme o Instituto, a temperatura mínima deve ser de 14ºC e a máxima de 29ºC. A umidade relativa do ar deve variar entre 100% e 25% e não há possibilidade de chuva. O dia, porém, deve ser de sol com muitas nuvens.

Já no fim de semana, a temperatura mínima deve continuar em torno de 14ºC, porém a máxima pode chegar aos 31ºC. A previsão é de máxima de 30ºC e mínima de 14ºC no sábado (19) e de 31ºC e 14ºC no domingo (20).