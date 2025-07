A Prefeitura de Rondonópolis vai zerar a fila das cirurgias de catarata e pterígio no município. O prefeito Cláudio Ferreira e o secretário municipal de Saúde, Mykaell Vitorino, anunciaram hoje, quarta-feira (23) o começo do Programa Zera Fila, a partir do próximo dia 1º de agosto. Nesta primeira fase, vão ser realizadas 1.200 cirurgias oftalmológicas.

As cirurgias dentro do programa vão ser realizadas no CEADAS, no bairro Jardim Santa Marta, onde vai ocorrer as avaliações, a cirurgia e o retorno.

Todos os pacientes já estão agendados e passando pelo risco cirúrgico antes dos procedimentos. Entre as cirurgias oftalmológicas a serem realizadas estão a de catarata e de pterígio.

Conforme o secretário de Saúde, além da área oftalmológica, novas etapas estão em fase de contratação para realização de outros procedimentos em pessoas que estão na fila há anos.

“Esse programa reforça o compromisso do prefeito Cláudio com a saúde das pessoas, em especial daquelas que mais precisam. Nosso propósito é chegar até o final do ano com boa parte dessas filas zeradas”, garantiu Mykaell.

Ao anunciar o programa, Cláudio Ferreira observou que Rondonópolis possui uma estrutura de saúde ainda muito precarizada, com uma estrutura hospitalar deficitária e acanhada, com falta de leitos de internação e de equipamentos, e atendimento que precisa ser melhorado.

“Tudo isso não se faz da noite para o dia, mas nós vamos investir fortemente na nossa saúde. No momento, estamos fazendo os projetos, as aquisições necessárias para a gente reestruturar o setor”, avaliou.

Por hora, o prefeito disse que a gestão vai atuar para diminuir as filas de espera de cirurgias, de exames, de consultas com especialistas, sendo que o Programa Zera Fila vem para resolver o problema daquelas pessoas que estão há muito tempo aguardando um procedimento.

“Temos uma limitação orçamentária, pois nosso orçamento foi feito pelo antigo gestor e nós sabemos que o investimento estruturante para a saúde não era priorizado até então. Nós estamos buscando alternativas orçamentárias para ajustar e fazer um serviço público de saúde que esteja à altura da expectativa da população de Rondonópolis”, garantiu o gestor.

Na programação, entre 1º a 9 de agosto serão realizadas 680 cirurgias de catarata e, de 29 a 31 agosto, mais 240, totalizando 920 procedimentos. Outras 280 cirurgias de pterígio acontecerão entre 14 a 17 de agosto.