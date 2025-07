O estado de saúde de Paulo José, ex-candidato a prefeito de Rondonópolis pelo PSB, no ano passado, é considerado estável e inspira apenas cuidados de rotina pós-operatório. Atingido por um boi, no último domingo (20), ele passou por uma cirurgia no Hospital Regional de Rondonópolis. O acidente com o animal aconteceu em um sítio, na zona rural do município.

Segundo informações repassadas por familiares, o ex-presidente do Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (Sanear), na gestão do ex-prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB), após o acidente com o boi, foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu os primeiros socorros.