Os clubes de Rotary de Rondonópolis estão com novos gestores. Os novos presidentes iniciaram os mandatos em 1º de julho e seguem à frente dos clubes até 30 de junho de 2026. Em Rondonópolis, oito clubes, além do Rotaract, Rota Kids e Interact estão com novos presidentes empossados.

Os presidentes e representantes, acompanhados do governador do Distrito 4440, Ivonei Resmini, visitaram o A TRIBUNA ontem (17) e reforçaram o compromisso de dar seguimento às ações do Rotary Clube na cidade.

Em Rondonópolis, atualmente, existem oito clubes de Rotary, mais o Rotaract, o Rota Kids e o Interact. Segundo o governador, a cidade conta hoje com, ao menos, 140 associados aos clubes.

No Rotary Clube Rondonópolis, assumiu a gestão Pedro Viana; no Rotary Clube Rondonópolis Leste, Rosemary Negro; no Rotary Clube Rondonópolis Rondon, assumiu Douglas Severiano; no Rotary Clube Rondonópolis Distrito de Vila Operária, Claudemir Cezareto; no Rotary Clube Rondonópolis Rio Vermelho, Carlos Henrique Boaventura Júnior; no Rotary Clube Rondonópolis Cerrado, Paulo César Coelho Backes; no Rotary Clube Rondonópolis Rosa Bororo, Aparecida Barbosa; no Rotary Clube Rondonópolis Comunidade, Ademir Reis; e, no Rotaract, Wemerson Ferreira da Silva.

De acordo com Rafael Libano, representante do Rotary Clube Rondonópolis Cerrado, e do governador na região, os novos presidentes assumem o ano rotário com a responsabilidade e o objetivo de dar continuidade nos projetos existentes em cada um dos clubes, que são sempre voltados ao trabalho social.