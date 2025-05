Em uma iniciativa inédita em Rondonópolis, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), está instalando placas de sinalização de trânsito indicando locais turísticos, históricos e culturais da cidade. Somente as placas de sinalização dos locais turísticos, estão sendo colocadas em 12 vias no perímetro urbano.

As placas, que seguem as normas de trânsito, são refletivas, e trazem indicações quanto a localização de cachoeiras como:

Cachoeira do Campo Limpo;

Cachoeira Vale do Gavião;

Mirante Janela de Pedra;

Parque do Escondidinho; e

Complexo Turístico Carimã.

A intenção é orientar os motoristas quanto a localização desses espaços turísticos da cidade.

Conforme a Semob, as placas que indicam os locais turísticos já foram instaladas nos seguintes pontos:

canteiro da Avenida Presidente Médici (sentido viaduto);

Avenida dos Estudantes (em frente ao condomínio Village do Cerrado e outra nas proximidades com a rotatória com a Rua Dom Pedro II;

canteiro da Rua Fernando Correa com a Alameda das Papoulas;

Rua Otávio Pitaluga (cruzamento com as avenidas Paulo VI e João Goulart);

canteiro da Avenida Brasil (sentido shopping);

canteiro da Avenida Lions Internacional (cruzamento com a Rua Dom Pedro II);

Rua Ary Coelho (com a Avenida Presidente Médici); e

Avenida José Pinto (com a Rua Rio Grande do Sul).

Ainda devem ser instaladas mais duas placas na Avenida Bandeirantes: uma nas proximidades da Paróquia São José Operário e outra em frente a drogaria Ultra Popular.

De acordo com a Semob, também estão sendo instaladas placas indicando a direção de prédios públicos e locais, como:

Paço Municipal;

Câmara Municipal;

Universidade Federal de Rondonópolis (UFR);

Parque de Exposição;

Estádio Municipal Engenheiro Luthero Lopes;

Feira da Vila Aurora;

Museu Rosa Bororo;

Casario;

Parque das Águas;

Horto Florestal, dentre outros.

Elas já foram instaladas em várias vias como no cruzamento da Avenida Lions Internacional, com a Rua Fernando Correa e Avenida Otaviano Muniz; na Avenida Lions Internacional, no canteiro central próximo ao Bacana Lanches; e, Avenida dos Estudantes com a Rua Dom Pedro II.

O trabalho de instalação das placas de sinalização que foram confeccionadas pela Semob foi um pedido do prefeito Cláudio Ferreira e ainda está em andamento.