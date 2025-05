Em duas sessões extraordinárias ontem, quarta-feira (7), os deputados aprovaram, em primeira e segunda votações, o Projeto de Lei 764/2025, de autoria do Executivo, que altera a Lei 12.794, de 24 de janeiro de 2025, que “autoriza o chefe do Poder Executivo a firmar instrumento para implementação de uma unidade de saúde da rede estadual no município de Rondonópolis, com padrões semelhantes aos do Hospital do Amor do município de Barretos-São Paulo”.

Pela modificação, conforme o artigo 1º, “fica autorizada a transferência de recursos financeiros do Estado, por meio da Secretaria de Saúde, para a Fundação Pio XII, organização de sociedade civil, CNPJ 49.150.352/0001-12, bem como a sua filial, Fundação Pio XII, organização da sociedade civil, CNPJ 49.150.352/0033-08, destinados à implementação, no Estado de Mato Grosso, de uma unidade de saúde da rede estadual no município de Rondonópolis, com padrões semelhantes do Hospital de Amor, do município de Barretos-SP”.

O PL 764/2025 foi aprovado por unanimidade e vai garantir para o município de Rondonópolis uma unidade hospitalar para atender pacientes de 19 cidades da região sudeste de Mato Grosso, numa parceria entre o Governo de Mato Grosso e a Prefeitura de Rondonópolis.

O Hospital de Amor, de Barretos, é uma instituição filantrópica que atende a população de forma gratuita, especialmente no tratamento do câncer, sendo uma referência em oncologia no Brasil e na América Latina.

O governo do estado vai destinar R$ 43 milhões para a construção da unidade hospitalar que será em uma área de dois hectares doada pela Prefeitura de Rondonópolis.

Conforme o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Max Russi (PSB), “isso foi uma pauta que passou na Assembleia, tinha sido votada por se tratar de uma pauta importante. Você falar de tratamento de câncer é algo que tem crescido muito no nosso Estado, no mundo como um todo. E nós precisamos dar cada vez mais opção para o cidadão mato-grossense”, disse.

“Principalmente a população que não tem condição de fazer o seu tratamento, de ter um tratamento público, gratuito e próximo da sua casa quando possível. Então, é um avanço grande. Rondonópolis merece esse hospital”, destacou o presidente após a votação do projeto de lei.

Segundo o presidente da Assembleia Legislativa, a votação foi necessária por conta da necessidade de mudança do CNPJ.