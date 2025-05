1 de 4

O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado esta semana entre o Ministério Público do Estado e a Prefeitura de Rondonópolis, visando a implementação de melhorias no trânsito, foi bem recebido por entidades ligadas ao setor produtivo da cidade.

Representantes de entidades como a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Rondonópolis (ACIR), Sindicato do Comércio Varejista de Rondonópolis e Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso (FIEMT), ouvidos pela reportagem, atestam a criticidade do trânsito local, com a necessidade de medidas para mudar esse quadro.

O vice-presidente da CDL, Fernando Sperança Júnior, afirmou que a entidade em questão, que representa o comércio varejista, os lojistas e seus trabalhadores, apoia integralmente o TAC firmado e todas as medidas que visem a aumentar a segurança da população, reduzindo o número de acidentes e mortes no trânsito.

Na realidade atual, observa que, muitas vezes, são esses profissionais — que diariamente circulam pelas vias para sustentar suas famílias e movimentar a economia — as principais vítimas da violência no trânsito.

“Por isso, investir em segurança viária não apenas protege vidas, mas também fortalece o giro do comércio local, gera emprego e renda, e cria um ambiente mais propício para o desenvolvimento sustentável da nossa cidade. Reafirmamos nosso compromisso com ações educativas e estruturais nesse processo, colocando-nos à disposição para colaborar em iniciativas que promovam o bem-estar social, a mobilidade urbana e a prosperidade coletiva”, transmitiu Fernando.

Para a presidente da ACIR, Denise Alex Alves de Freitas, é notório que o trânsito de Rondonópolis é marcado por muitos acidentes e nenhuma fiscalização, situação que precisa mudar, até porque observa que muitas pessoas estão morrendo em função desses problemas.

Nisso, avalia que medidas como a implantação do pátio de apreensão de veículos na cidade são um mal necessário, considerando que sem esta estrutura não tem como haver fiscalização no trânsito, a polícia não pode agir.

Na verdade, Denise de Freitas avalia que a segurança no trânsito envolve a segurança pública e a saúde pública, de forma geral. Por isso, a representante da ACIR entende que as medidas que virão, como a implantação de pátio de apreensão de veículos e fiscalização eletrônica, não podem ser vistas como algo para punir trabalhadores ou algo arrecadatório. Por fim, ela externou o apoio da categoria ao poder público nas medidas que visam gerar mais segurança no trânsito.

O vice-presidente da FIEMT, Wagner Gasbarro Nascimento, avalia que esse alto índice de acidentes de trânsito em Rondonópolis, sendo um dos piores trânsitos do estado de Mato Grosso, é muito prejudicial para todos, seja para o setor comercial ou para a sociedade, pelas vidas que são perdidas ou ficam sequeladas.