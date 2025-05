Rondonópolis lidera as exportações em Mato Grosso neste primeiro quadrimestre do ano. De janeiro a abril, mesmo com queda de 26% em relação ao ano passado, a cidade exportou um total de U$ 790,68 milhões, sendo ainda a 22ª que mais exportou no Brasil. Os dados são do Ministério da Indústria e Comércio Exterior e foram divulgados nesta quarta-feira (7).

As exportações de Rondonópolis no período representaram 9,8% do total exportado por Mato Grosso e 0,7% das exportações brasileiras. Somente neste mês de abril, as exportações locais somaram U$ 235 milhões.

Por outro lado, Rondonópolis registrou queda de 49,8% nas importações entre janeiro e abril em relação ao mesmo período do ano passado. Com um montante de U$ 103,52 milhões importados, a cidade foi a 3ª que mais importou no Estado e a 141ª no país.

As importações locais representaram 16,3% do total importado por Mato Grosso e 0,1% das importações do Brasil. Considerando somente o mês de abril, as importações somaram U$ 29,6 milhões.

Considerando o total exportado no primeiro quadrimestre – U$ 790,68 milhões – e o importado no período – U$ 103,52 milhões – Rondonópolis registrou superávit de U$ 687,16 milhões.