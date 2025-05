“Estamos felizes com o grande número de inscrições nesta pós-graduação tão aguardada pela nossa população. Nosso objetivo é que a Unemat possa fortalecer ações e ofertas de pós-graduação como esta, com professores mestres e doutores da Unemat, UFR e UFMT”, externou o emedebista.

“Estamos felizes com o grande número de inscrições nesta pós-graduação tão aguardada pela nossa população. Nosso objetivo é que a Unemat possa fortalecer ações e ofertas de pós-graduação como esta, com professores mestres e doutores da Unemat, UFR e UFMT”, externou o emedebista.

Esta pós-graduação inédita, que disponibiliza 80 vagas, é resultado de um recurso viabilizado pelo deputado estadual Thiago Silva (MDB). O deputado expressou sua satisfação com a alta procura.

A Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat) divulgou, por meio de edital, a prorrogação do prazo para inscrições gratuitas na pós-graduação – MBA em Planejamento e Gestão Pública: Ênfase em Desenvolvimento Regional e Urbano, ofertado pela primeira vez em Rondonópolis. Os interessados agora têm até o próximo domingo, 4 de maio, para garantir sua vaga.

As inscrições podem ser realizadas online. O processo é simples e rápido, bastando que o candidato preencha o formulário eletrônico.

A universidade explica que não será necessária a apresentação de comprovantes de dados pessoais durante a inscrição. A documentação completa do candidato será exigida apenas no momento da matrícula.

A análise das candidaturas para o MBA será feita com base na Carta de Motivação/Intenção, que deve ser preenchida e anexada no ato da inscrição, estando disponível para download no site da Unemat.