Nesta sexta-feira, dia 9 de maio, celebrou-se a Fundação de Mato Grosso, data em que a Capitania de Mato Grosso foi criada por carta régia em 1748, separando-se da Capitania de São Paulo. Em Rondonópolis, a Escola Estadual Nunes Rocha marcou a ocasião com uma série de atividades organizadas pelo professor de História Tiago Alinor Benfica, proporcionando aos alunos do ensino médio um contato direto com a história local.

Entre as atrações, os estudantes puderam explorar a exposição fotográfica Amo Rondonópolis, acervo de fotografias da Coder (Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis), além de objetos antigos usados no cotidiano do passado.

Formação Docente e a Iniciativa do PIBID

O evento contou com a participação de estudantes da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) por meio do PIBID (Programa Institucional de Iniciação à Docência), iniciativa do governo federal que oferece bolsas a 23 alunos do curso de História da UFR. Eles atuam em três escolas da cidade: Nunes Rocha, Marechal Dutra e Professora Edith Pereira Barbosa.

“O PIBID é uma oportunidade para que alunos da UFR vivenciem na prática a profissão docente, entendam a realidade das escolas e desenvolvam projetos e ferramentas pedagógicas”, destacou Tiago Benfica, que já havia participado do projeto “Desvendando o Mato Grosso” em Sinop.