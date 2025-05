O deputado estadual Ondanir Bortolini, o Nininho, disse ontem ao A TRIBUNA que pretende oficializar a sua filiação ao Republicanos neste sábado (10), onde o governador Mauro Mendes (União) e o vice-governador Otaviano Pivetta (Republicanos) estarão em Rondonópolis cumprindo agenda de inaugurações de obras.

Nininho anunciou, na quinta-feira, a sua desfiliação do PSD, após conseguir a liberação do presidente estadual da sigla, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro.

“Está tudo certo para o meu ingresso no Republicanos. Só está faltando a ficha (filiação) para assinar… o que provavelmente devo fazer neste sábado”, antecipou à reportagem o parlamentar que, há um bom tempo, vinha manifestando a sua insatisfação com os rumos do PSD no Estado desde as eleições de 2022, quando Fávaro levou o partido para apoiar a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Nininho se diz mais identificado com as pautas ligadas à direita do espectro político. Agora, com a garantia de seu antigo partido de que não requererá na justiça eleitoral o seu mandato, o parlamentar fica livre para caminhar para uma legenda “mais de direita”, por onde deve buscar a sua reeleição em 2026.