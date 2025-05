1 de 3

Uma marcante celebração do Dia do Trabalhador, em Rondonópolis, percorreu as ruas e avenidas da grande Vila Operária na manhã da última quinta-feira (1º).

A primeira edição da Corrida do Trabalhador reuniu mais de 600 atletas de todo o estado, entre profissionais e amadores, marcando a data com festa, emoção e superação por meio do esporte. A iniciativa foi idealizada pelo deputado estadual Thiago Silva.

Partindo da altura da Praça Bom Jesus, a Corrida do Trabalhador transformou a Grande Vila Operária no centro do atletismo mato-grossense neste dia de feriado.

Por volta das 5h da manhã, os primeiros atletas já começaram a se reunir. Às 6h, a Avenida Castelo Branco já estava tomada pelos corredores, individuais ou integrantes de equipes de atletismo de todo Mato Grosso. Às 6h15, foi dada a largada.

Ao longo de seus 10 km, a Corrida do Trabalhador percorreu a Avenida Castelo Branco rumo à Avenida Irmã Bernarda, acessando as Avenidas Goiânia, Arão Gomes, Rua Presidente Costa e Silva e Avenida Bandeirantes (ida e volta), finalizando na Rua Presidente Castelo Branco, novamente na Praça Bom Jesus.

A prova é validada e certificada pela Federação Mato-Grossense de Atletismo e, inclusive, credencia o tempo de atletas para a participação em outras corridas de rua profissionais.

“Foi muito bonito poder ver cada atleta, de vários cantos do estado, aqui na nossa querida Vila Operária. Percorrendo essas ruas, celebrando este Dia do Trabalhador. Isso é o que nos motiva a continuar trabalhando pelo esporte, por ações que promovem o bem-estar e a qualidade de vida. Nossa corrida foi emocionante do começo ao fim”, ressaltou o deputado estadual Thiago Silva, idealizador da competição.

Ao todo, a corrida contou com R$ 19 mil em prêmios aos primeiros colocados em cada uma das 11 categorias.

Emoção e superação

Além das homenagens ao Dia do Trabalhador e da competição típica de uma prova esportiva, a Corrida do Trabalhador, que contou com a colaboração de vários parceiros, reuniu personagens e histórias de vida. Exemplo de superação, Maria Socorro, a Lia, aos 53 anos, concluiu o percurso total e se emocionou: