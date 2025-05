1 de 3

O feriado do dia 1º de maio foi comemorado em Rondonópolis com muitas atividades oferecidas pela prefeitura e parceiros na estrutura montada no estacionamento do estádio Eng.

Luthero Lopes para o evento “Celebra Trabalhador”. Serviços de saúde, atendimentos da promoção social, meio ambiente, além de diversas atividades educacionais e de lazer animaram o dia das famílias rondonopolitanas.

Cerca de 45 mil pessoas participaram do evento, tanto nas atividades oferecidas durante o dia quanto no show de encerramento do “Celebra Trabalhador”.

O espaço ficou tomado por amantes da música sertaneja, que curtiram a noite embalados pela dupla João Bosco e Vinícius. Sucessos do momento e também da música sertaneja raiz fizeram parte do repertório interpretado pela dupla que tem um dos integrantes nascidos na cidade.

A organização do evento, teve total apoio da Prefeitura de Rondonópolis que, por meio da Secretaria Adjunta de Cultura e Juventude, organizou uma vasta programação para crianças.

As demais secretarias municipais estavam presentes atendendo toda a população, juntamente com os parceiros que fizeram a emissão da primeira via de identidade, consulta ao SPC e ao Serasa e também prestaram esclarecimentos e receberam reclamações (Procon). Um dia de beleza também foi oferecido no local, com corte de cabelo, maquiagem e limpeza de pele.

“Fizemos tudo isso, todos os serviços, o show, é tudo para quem realmente é importante para a cidade, os trabalhadores de Rondonópolis que, muitas vezes, fazem isso para prover o filho, o avô, um parente enfermo, um amigo. Isso é uma prova de amor”, destacou o prefeito Cláudio Ferreira ao comentar que isso tudo é um reconhecimento a essa população trabalhadora que serve de exemplo para todos.