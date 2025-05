​Uma tendência em grandes centros urbanos do país e do mundo, os parklets também vão poder fazer parte do cenário urbano de Rondonópolis. Isso será possível com a aprovação do projeto de lei complementar 45, de autoria do Poder Executivo, com primeira votação ocorrida nesta quarta-feira (7/5), pela Câmara Municipal. A intenção é contribuir no embelezamento e ampliação de áreas de convívio na cidade.

Para quem não sabe, os parklets são áreas contíguas às calçadas, de caráter público, onde são construídas estruturas voltadas ao lazer, descanso e convívio dos moradores, como bancos, mesas e cadeiras, floreiras, guarda-sóis, paraciclos e outros componentes reservados a manifestações culturais, recreação ou interação social, onde antes havia vagas de estacionamento de carros.