Rondonópolis enfrenta uma onda crescente de furtos de cabos elétricos, com pelo menos três ocorrências registradas apenas nesta semana. Os crimes, além de causarem prejuízos financeiros, estão comprometendo serviços públicos essenciais e provocando transtornos para moradores de diferentes regiões da cidade.

O caso mais recente foi divulgado pela Prefeitura de Rondonópolis nesta sexta-feira (2). Uma tentativa de furto na rede elétrica do Poço 69, localizado na região do bairro Vetorasso, comprometeu o funcionamento do sistema de abastecimento de água que atende a parte da zona urbana. A estrutura danificada pela ação criminosa impactou diretamente o fornecimento de água nos bairros Vetorasso, Verde Teto e Lili Garcia.

De acordo com o Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (Sanear), a ocorrência poderia causar interrupções temporárias no abastecimento de água nos bairros afetados. Equipes técnicas foram acionadas e atuaram para restabelecer o serviço o mais rápido possível.

Na quinta-feira (1º), policiais do 5º Batalhão de Polícia Militar flagraram um homem furtando fios de alta-tensão de um prédio abandonado no centro da cidade. O prédio, que abrigava um antigo laboratório, teve a fiação elétrica violada.

O suspeito foi encontrado em flagrante enquanto retirava cabos do padrão elétrico. Durante a abordagem, o homem confessou que pretendia trocar o material furtado por entorpecentes em uma “boca de fumo”, cujo endereço se recusou a informar.

O homem foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia junto com o material furtado e as ferramentas utilizadas no crime, entre elas alicates e uma faca. O indivíduo possui um longo histórico criminal, com quatro registros de furtos, além de ocorrências por receptação, ameaça, invasão de domicílio e uso de drogas.

Outro caso semelhante foi registrado na última segunda-feira (28), no bairro Ezequiel Ramim. Dois homens foram flagrados retirando fios de um poste em via pública.