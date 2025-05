Rondonópolis passa a ter a partir de agora uma importante ferramenta de estratégia voltada ao aprimoramento da segurança pública. Em um ato no Palácio da Cidadania, na manhã desta terça-feira (6), o prefeito Cláudio Ferreira e o secretário estadual de Segurança Pública, coronel PM César Augusto Roveri, assinaram o decreto de reativação do Gabinete de Gestão Integrada (GGI) no município.

Com a reativação do GGI-Municipal, representantes dos poderes Judiciário, Legislativo e o Executivo municipal, gestores de segurança pública e sociedade organizada poderão trabalhar em conjunto e buscar soluções práticas que possam minimizar índices de criminalidade no município.

A reativação do GGI-Municipal é resultado de uma articulação do prefeito Cláudio feita ainda logo no início do mandato junto ao Governo do Estado, com o intuito de estabelecer uma instância colegiada de deliberação, planejamento e coordenação interinstitucional, voltada à formulação de estratégias de prevenção e enfrentamento à violência e à criminalidade no município.

Para Cláudio Ferreira, estratégias planejadas conjuntamente e as ações de cada instituição acontecendo de forma integrada vão propiciar resultados mais rápidos e eficientes para os cidadãos.

“A gente está refazendo as iniciativas e buscando parcerias que vão contribuir muito com o desenvolvimento da nossa cidade. O tempo vai dizer o quanto a instituição de Gabinete de Segurança é importante para realizar ações de redução, prevenção e combate à criminalidade, aliando atividade de segurança e sociais”, disse.

Durante o ato, o secretário Rovari ressaltou a importância a reativação do GGI no município e parabenizou o prefeito Cláudio pela iniciativa.

“O GGI é uma ferramenta de trabalho através da integração dos poderes, de instituições municipal, estadual para a realização de ações conjuntas de segurança. Juntos, podemos fazer frente a criminalidade”, frisou o secretário.

O gestor do Gabinete de Segurança Pública (GASP), o subtenente Guinancio, por sua vez, destacou que a reativação do GGI-Municipal é um momento histórico, pois representa um novo momento para a segurança pública no município.

“Parabenizo ao prefeito pela coragem em reativar o GGI. Com toda a certeza, o GGI vai contribuir com ações conjuntas para termos uma cidade mais segura”, atestou Guinancio. “Novos tempos sopram sobre a segurança pública em Rondonópolis”.

Representando o Poder Judiciário, a juíza Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni também enalteceu a estratégia.

“Eu parabenizo muito o senhor, prefeito, pela sua iniciativa, porque o poder de mobilização que o senhor tem é muito grande. O fato de todos estarmos aqui decorre dessa sua iniciativa. Eu quero dizer que o Poder Judiciário quer participar, pois temos que nos unir com o restante das instituições e a sociedade”, externou.

A solenidade de assinatura do decreto de reativação do GGI também contou com a presença da coordenadora dos GGI’s da Secretaria de Estado de Segurança Pública, tenente-coronel Monalisa, Legislativo e Executivo municipal, além gestores das forças de segurança pública no município e sociedade organizada.

SAIBA MAIS

O GGI-M será composto por representantes das forças de segurança sediadas em Rondonópolis — como a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Politec e o sistema socioeducativo — bem como por membros do Executivo Municipal, além de contar com a participação de órgãos do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e de instituições federais.

A criação do Gabinete de Gestão Integrada Municipal foi formalizada pelo Decreto Municipal nº 12.701, de 06 de maio de 2025.