A secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária está realizando o mapeamento completo de todas as áreas públicas da cidade. O objetivo é garantir a limpeza e a manutenção de praças, áreas verdes, canteiros, rotatórias, unidades de saúde, entre outros espaços públicos, proporcionando mais qualidade de vida à população.

De acordo com o secretário da pasta, Alvaro José Fachim, o trabalho está sendo feito por regiões, seguindo um cronograma de execução. Já foram finalizados os serviços nos bairros Alfredo de Castro, Bispo Pedro Casaldáliga, Três Américas, Celina Bezerra, Jardim Europa e Jardim Atlântico.

Atualmente, as equipes atuam no bairro Cidade de Deus e, na sequência, os serviços seguem para os bairros Granville 1, Granville 2, Sunflower e posteriormente para a região central da cidade.

“Nós temos aproximadamente 160 pessoas atuando nas equipes de limpeza e já estamos iniciando o processo para incorporar mais 100 colaboradores. Além disso, realizamos o levantamento para aquisição de novos tratores Giro Zero e outros maquinários, o que vai permitir a ampliação e agilidade dos serviços em todo o município”, destacou o secretário.

Com a diminuição do período de chuvas, o intervalo entre as limpezas, que antes era de 21 dias, deve passar para 30 dias em breve. No entanto, segundo Alvaro Fachim, o cronograma segue, por enquanto, com o prazo atual de 21 dias entre as manutenções.