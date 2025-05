Após reunião realizada nesta sexta-feira (2), os membros da Comissão Especial de Inquérito (CEI) que apura a situação financeira deficitária da Santa Casa de Rondonópolis, definiram pela convocação de mais duas pessoas para depor à comissão.

Devem ser convocadas a gestora da Associação dos Pacientes Oncológicos de Rondonópolis (Apor), Maria Marleide Ferreira Narciso, e a advogada e voluntária da entidade, Silvia Machado Muchugata.

As oitivas para ouvir o testemunho das duas convocadas estão marcadas para acontecer na próxima terça-feira (6). A previsão, conforme informado pela CEI, é de colher o testemunho da advogada Silvia Muchugata em sessão a partir das 15h. Já a gestora da Apor deve ser ouvida, também na terça, a partir das 17h. As sessões são realizadas no Plenário da Câmara Municipal.

A comissão considera que as representantes da Apor podem contribuir com informações importantes que possam colaborar para esclarecer a real situação da Santa Casa.