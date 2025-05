O prefeito de Rondonópolis, Cláudio Ferreira, fez nesta quarta-feira (30/04) uma avaliação ao A TRIBUNA sobre o andamento da Comissão Especial de Inquérito (CEI) da Câmara Municipal que apura a situação financeira da Santa Casa de Rondonópolis.

Em entrevista à reportagem, ele destacou que vê com bons olhos a iniciativa do Legislativo em acompanhar a aplicação dos recursos públicos no hospital e aproveitou para afirmar que confia na capacidade e idoneidade da secretária municipal de Saúde, Tânia Balbinotti, cujo nome apareceu na CEI em meio a acusações nesta semana.

Conforme o prefeito, inicialmente, é importante observar que a Câmara Municipal tem legitimidade para apurar o que está sendo feito dos recursos públicos.

“A Câmara Municipal tem legitimidade de conduzir essa CEI. Eu vejo até com bons olhos o interesse da Câmara em saber o que acontece em todas as instâncias onde o recurso do pagador de imposto está sendo aplicado. Mas também vejo que existe muita falácia ali”, afirmou.

Analisando a situação da Santa Casa, Cláudio Ferreira entende que existe um problema crônico de gestão na unidade, que tem que ser discutido e ser repactuado.

“O que comprova isso são as crises que se sucedem no hospital. Particularmente, eu reconheço que a Santa Casa é um hospital essencial não só para Rondonópolis, mas para toda a região sudeste. A curto e médio prazo, não há outro equipamento para substituir a Santa Casa. Portanto, a Santa Casa merece o nosso respeito. No entanto, não quer dizer que o modelo não possa ser questionado”, atestou.

Indagado sobre as denúncias em relação à Tânia Balbinotti esta semana na CEI, o gestor municipal ratificou seu total apoio à referida agente público. Para Cláudio, as denúncias feitas têm caráter político.

“Nossa secretária tem feito um trabalho brilhante à frente da Secretaria Municipal de Saúde. Eu sou testemunha da idoneidade, da honestidade e da capacidade da nossa secretária Tânia Balbinotti. Estou percebendo que estão querendo criar alguma narrativa e usar isso como um ataque político contra a gestão”, externou.