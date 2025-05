A Comissão Especial de Inquérito (CEI) da Câmara Municipal que investiga as contas da Santa Casa de Rondonópolis deve se reunir hoje (8) para definir os próximos convocados como testemunhas para participar das oitivas da comissão.

Nesta terça-feira (6), foram realizadas oitivas com a advogada, ex-representante da Associação dos Pacientes Oncológicos de Rondonópolis (Apor), Silvia Muchagata, e a gestora da associação, Maria Marleide Ferreira Narciso.