O ato público em defesa da implantação do campus definitivo da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) em Rondonópolis, que estava previsto para ocorrer neste sábado (10), foi adiado e deverá ser remarcado para uma nova data.

A mobilização, organizada pelo movimento “Campus Já – Unemat Rondonópolis”, não recebeu todas as liberações necessárias de órgãos competentes, o que inviabilizou sua realização no dia inicialmente programado. A nova data do ato será divulgada pelos organizadores nos próximos dias.

O evento pretendia reunir a sociedade civil em uma caminhada com concentração na Praça Brasil, às 9h, e trajeto até a Praça dos Carreiros, com atividades previstas das 10h às 11h.

O objetivo era chamar a atenção das autoridades estaduais e da comunidade local para a necessidade urgente de estruturação definitiva da universidade no município, que atualmente opera com um campus avançado e enfrenta risco de encerramento de alguns cursos.

A demanda por um campus próprio da Unemat em Rondonópolis é antiga, com mais de duas décadas de reivindicações. A situação se agravou nos últimos anos, com o risco de evasão acadêmica e descontinuidade das atividades universitárias.

De acordo com integrantes do movimento, o campus avançado abriga cerca de 600 estudantes, mas não há previsão de novos vestibulares e a oferta de cursos pode ser reduzida ou transformada em ensino a distância.