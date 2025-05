Uma tentativa de furto na rede elétrica do Poço 69, localizado na região do Vetorasso, comprometeu o funcionamento do sistema que abastece parte da zona urbana de Rondonópolis. A ação criminosa danificou a estrutura elétrica e impactou diretamente o fornecimento de água.

Segundo o Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (Sanear), a ocorrência pode provocar interrupções temporárias no abastecimento dos bairros Vetorasso, Verde Teto e Lili Garcia.

No entanto, equipes técnicas foram mobilizadas e trabalham para restabelecer o serviço o mais rápido possível.

Diante disso, o órgão orienta os moradores das regiões afetadas a fazerem uso consciente da água e reforça o compromisso com a rápida normalização do atendimento.