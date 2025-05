O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, inicia hoje (9) uma série de compromissos em Rondonópolis, com foco em inaugurações de obras e ações voltadas à educação, infraestrutura e regularização fundiária. Ele também deve aproveitar a agenda para anunciar novas obras.

A agenda do governador começa nesta sexta-feira (9), às 16h30, com a reinauguração da Escola Estadual José Rodrigues dos Santos, no Distrito de Boa Vista.

A unidade de ensino passou por reforma geral e agora conta com seis salas de aula, biblioteca, refeitório, cozinha e quadra poliesportiva. A obra, que recebeu investimento de R$ 5,4 milhões, vai beneficiar diretamente os 101 alunos matriculados nos turnos matutino e vespertino. A escola fica localizada na Rua Santa Catarina, s/n, no Distrito de Boa Vista.

Já neste sábado (10), o governador cumpre uma maratona de inaugurações de pavimentação asfáltica em rodovias estaduais que ligam Rondonópolis a comunidades vizinhas.

Às 7h30, Mauro Mendes entrega os 27,8 km de asfalto novo da MT-383, no trecho entre Rondonópolis e a Vila Naboreiro. Em seguida, às 8h25, será inaugurado o pavimento de 23,9 km da MT-459, entre Pedra Preta e o terminal ferroviário de Rondonópolis/BR-163.

Às 9h20, o governador participa da inauguração de mais 29,1 km de asfalto da MT-471, que liga Rondonópolis à Comunidade do Miau. Já às 10h10, será entregue a pavimentação de 42,3 km da MT-471/040, que dá acesso ao Assentamento Carimã.

Encerrando a programação, às 10h50, Mauro Mendes participa da entrega de 64 escrituras definitivas de imóveis para moradores dos bairros Boa Esperança e Vila Amizade. A cerimônia será realizada no Haras Amoroso.

As entregas também contarão com a presença do vice-governador Otaviano Pivetta e, conforme divulgação feita pelo gabinete do deputado Nininho, serão homenageadas personalidades já falecidas que tiveram papel importante na história de Rondonópolis e da região.

Entre elas, estão o empresário Roberto Shimada, o ex-prefeito de Pedra Preta Nelson Orlato, Adão Riograndino Salles e o empresário Carlos Bertoni.

Ainda segundo informações do deputado, também haverá apresentações musicais dos artistas Alan e Aladim, Gustavo e Leandro, Karol Moura e Henrick e Rafael.