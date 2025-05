A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) repassou ontem, segunda-feira (5), R$ 13.421.789,33 para a Prefeitura de Rondonópolis destinar à Santa Casa do município, que vive uma crise financeira.

O recurso é fruto do adiantamento de R$ 3,3 milhões do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF) e de R$ 7 milhões da Média e Alta Complexidade (MAC), além de R$ 3 milhões em emenda parlamentar do ex-deputado Cláudio Ferreira.

O secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, destacou que o Governo do Estado não mede esforços para auxiliar a gestão da Santa Casa de Rondonópolis, que é uma unidade importante para a região.

“A Santa Casa de Rondonópolis é referência no atendimento pediátrico para toda a região e oferta serviços muito importantes para a rede do Sistema Único de Saúde (SUS). Por essa razão, encontramos esse meio de auxiliar a gestão da unidade neste momento crítico, que é adiantar recursos que já eram previstos”, concluiu.

O valor referente ao FEEF foi diretamente repassado para a Santa Casa. Já os demais valores foram transferidos para a Prefeitura de Rondonópolis, que é responsável por destinar os recursos à unidade de saúde.