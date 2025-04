Uma comissão de alunos do polo de Rondonópolis da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) participou da reunião da ordem do dia na tarde de ontem (8) na Câmara Municipal. Os estudantes pedem ajuda dos vereadores para impedir que a cidade fique sem mais nenhum curso no polo local.

Segundo eles, hoje apenas dois cursos ainda têm turmas estudando e novas turmas não foram abertas. A preocupação é que, além de não ter um campus local, a cidade ainda fique sem polo, sem nenhum curso sendo ofertado.

Após ouvir os alunos, os vereadores se propuseram a cobrar união dos políticos locais para que se possa cobrar do governador Mauro Mendes a implantação do campus da Unemat em Rondonópolis, ponderando que é responsabilidade do Estado a instalação do campus na cidade.

O vereador Vinícius Amoroso (PSB) destacou que é preciso unir esforços para fazer com que o governo do estado passe a olhar com outros olhos para Rondonópolis.

O posicionamento foi corroborado por demais parlamentares. “Temos que lutar pela Unemat. Unir nossas forças como representantes de Rondonópolis, mas acho que deveríamos marcar reunião com nossos deputados estaduais e federais para que possamos juntos levar essa cobrança pelo campus para o governador”, propôs a vereadora Mariuva Valentin (MDB).

Os legisladores também criticaram o governo do estado, que segundo eles, não têm tratado Rondonópolis como a cidade merece. “É uma vergonha saber que a segunda maior economia do Estado quando cobra a contrapartida fica para trás. Aí, a cidade vai assumindo funções que não são dela. Temos que chamar a responsabilidade do governo do estado para que possamos ter um verdadeiro campus da Unemat na cidade. Na hora que Rondonópolis contribui com impostos é grande, mas na hora de ter retorno é pequenininha”, criticou o vereador Ibrahim Zaher (MDB).