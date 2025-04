Em comemoração aos 100 primeiros dias de gestão, completados nesta quinta-feira (10), o prefeito de Rondonópolis, Cláudio Ferreira, anuncia nesta sexta-feira (11) a primeira redução no valor da passagem de ônibus no transporte coletivo da cidade.

A tarifa cai de R$ 4,10 para R$ 3,00 a partir de hoje. Contudo, o objetivo da gestão continua sendo a passagem de ônibus a R$ 1,00, conforme compromissado em campanha.

Além da redução na tarifa, o prefeito informa que, nesse começo de governo, diversas melhorias já foram possíveis no transporte coletivo. “Há 100 dias recebemos a cidade com 22 ônibus rodando e hoje temos 50 rodando, 100% da frota. E, neste mês de março, nós tivemos um aumento de quase 40% no número de passageiros no transporte coletivo”, repassou o gestor, informando que foram 272.312 passageiros transportados agora em março de 2025.

Conforme Cláudio, esse incremento no número de passageiros transportados na cidade é justamente em função das melhorias que vêm sendo promovidas pela Prefeitura desde o começo do ano.

Ele avalia ainda que a redução no valor da tarifa vai ter um impacto direto na renda das pessoas mais humildes do município, proporcionando que a economia gerada seja gasta em outras prioridades da família.

Nesse contexto, Cláudio faz um convite para que as pessoas da cidade possam fazer uso do transporte coletivo, assim como ocorre em países desenvolvidos.

Além de promover a melhoria na fluidez do trânsito, ele observa que o transporte coletivo eficiente contribui para redução dos acidentes de trânsito. “É impossível a gente combater a violência no trânsito sem ter um transporte coletivo funcionando perfeitamente”, diz.

Conforme o prefeito, antes de intensificar a fiscalização no trânsito, assim como vem apontando diversas instituições e poderes, é preciso que a gestão garanta opções de transporte público para a população, especialmente os mais humildes.

Nisso, observa que o dinheiro público a ser gasto a mais para redução da tarifa certamente vai ser revertido em economia de gastos na saúde pública, com menos acidentes e menos atendimentos nas unidades de saúde e hospitais da cidade.