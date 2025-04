Com o objetivo de promover melhorias na segurança e no trânsito, a Prefeitura de Rondonópolis e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT) assinarão, nesta segunda-feira (28), às 9h, um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

O ato simbólico será realizado no Tribunal do Júri do Fórum de Rondonópolis e contará com a presença de autoridades do setor de trânsito, membros do Judiciário e representantes do Executivo municipal.

A celebração do TAC, formalizada na última quarta-feira (23), envolve a 1ª e a 4ª Promotorias de Justiça Cível de Rondonópolis, representadas pelas promotoras Joana Maria Bortoni Ninis e Patrícia Eleutério Campos Dower.

O acordo é resultado de um procedimento administrativo instaurado em 2023 que visava encontrar soluções para a crescente violência no trânsito da cidade.

O documento prevê, entre outras obrigações, a criação de um pátio de apreensão e guarda de veículos, além da publicação de edital para o credenciamento de empresas que atuarão na remoção e no depósito dos veículos apreendidos.

Também estão previstas ações de reestruturação da sinalização viária, contratação de fiscalização eletrônica, readequação semafórica, campanhas educativas e publicidade com foco na segurança no trânsito.

O município de Rondonópolis, durante a instrução do procedimento administrativo, noticiou acerca da existência da Lei Ordinária nº 12.268/2022 e do Projeto de Lei nº 527/2023, com o objetivo de alterar a referida Lei para incluir a possibilidade do serviço do pátio de apreensão e remoção de veículos ser prestado de forma direta pela administração pública ou por pessoas jurídicas de direito privado, nos moldes do art. 271, § 4º do CTB.

A Lei nº 12.268, de 2022 prevê a criação e a instituição do pátio de apreensão e remoção de veículos apenas por concessão, o que torna inviável a realização do processo licitatório por chamamento público, em razão da inexistência de série histórica de dados, números de veículos removidos, apreendidos e guardados no município.

A celebração do TAC também confere segurança jurídica ao município para promover esse chamamento público e credenciar empresas interessadas em realizar o serviço de guincho, remoção e depósito em pátio de veículos.

Dados estatísticos apresentados pelas promotorias demonstram a urgência de medidas eficazes. Segundo as promotoras de Justiça, o tema é de crucial importância para toda a sociedade e autoridades de trânsito na cidade de Rondonópolis em razão do elevado número de acidentes, o qual resulta na sobrecarga dos serviços de saúde e no aumento do número de vítimas com lesões graves, permanentes e, até mesmo, fatais.