Em meio a intensificação do debate sobre ações para tornar o trânsito local mais seguro, com cobranças por parte da sociedade, mais um grave acidente é registrado em Rondonópolis, causando a morte de um jovem de apenas 18 anos.

Thallys Bruno Pereira de Oliveira morreu após uma colisão envolvendo a motocicleta que conduzia, um veículo Duster e uma bicicleta na avenida principal do bairro Alfredo de Castro. O acidente ocorreu na noite desta quarta-feira (9) e o jovem morreu ainda no local.

Outras duas pessoas também acabaram feridas no acidente – o garupa da motocicleta conduzida pela vítima fatal e o ciclista. Os dois foram socorridos com ferimentos leves. A condutora do veículo não se feriu.

Conforme informações da Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, chovia muito no momento da colisão e a dinâmica do acidente ainda está sendo investigada.

Em menos de uma semana, outras duas vítimas perderam a vida em decorrência de acidentes na área urbana de Rondonópolis. Um grave acidente registrado na noite do sábado (5), na Avenida Presidente Médici, bairro Cidade Salmen, em Rondonópolis, resultou na morte de Mayke Machado de Oliveira, de 32 anos.

A vítima conduzia um Volkswagen Gol quando, por razões ainda não esclarecidas, perdeu o controle do veículo, colidiu contra uma mureta, depois contra um poste, e acabou no meio da via. Com o forte impacto, Mayke foi lançado para fora do carro e caiu violentamente sobre a calçada.