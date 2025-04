O trânsito violento de Rondonópolis continua sendo um dos assuntos mais debatidos na Câmara Municipal. Uma audiência pública para tratar do assunto e buscar soluções, proposta pela vereadora Luciana Horta (PL), foi aprovada na sessão ordinária de ontem (15). A audiência deve acontecer no próximo dia 30.

Como vem acompanhando o A TRIBUNA, o entendimento dos parlamentares, que também é corroborado por outras autoridades como as polícias Militar e Civil, o Poder Judiciário local e o Ministério Público, é de que com a implantação do pátio será possível intensificar a fiscalização no trânsito, com a realização, inclusive, da blitz da lei seca, que não acontece em Rondonópolis justamente pela inexistência de um pátio para encaminhar os veículos apreendidos.

Em fevereiro, os vereadores fizeram uma indicação conjunta à Prefeitura para que seja implantado o pátio na cidade, mas o município ainda não se manifestou sobre a questão. Além da Câmara, o Ministério Público do Estado também recomendou ao município que implantasse o pátio.