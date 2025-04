Em meio à crise enfrentada pela Santa Casa de Rondonópolis, com a paralisação dos atendimentos eletivos por parte dos médicos nesta semana, o prefeito de Rondonópolis, Cláudio Ferreira, externou nesta sexta-feira (4) ao A TRIBUNA que a Prefeitura de Rondonópolis não tem dívidas em atraso com o hospital.

O prefeito fez questão de enfatizar inicialmente que o Município não tem problemas de pagamentos ou repasses com a Santa Casa. “Fazemos uma gestão que paga em dia, que honra os seus compromissos e tem responsabilidade!”, afirmou.

“Estamos com os pagamentos rigorosamente em dia com a Santa Casa. Não devemos nada ao hospital. Fazemos questão de pagar em dia, conforme os contratos pactuados”, acrescentou.

Questionado sobre o tema, o prefeito fez a defesa do SUS e do sistema de gestão plena da saúde, argumentando que está previsto em lei federal e que tem como objetivo descentralizar a gestão da saúde pública, uma vez que a vida acontece nas cidades. Assim, informa que a gestão plena faz parte do que tem de mais moderno em gestão da saúde, sendo o melhor para a população local.

“Não podemos promover experimentos com a saúde, temos que ter responsabilidade, o que precisa ficar claro é que cada ente, União, Estado e Município, tem que fazer cada qual a sua parte. Por isso, gestão dupla é conversa fiada”, analisou.

Segundo o gestor, municípios de porte maior, como Rondonópolis, observando o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS), têm o dever constitucional de promover a gestão plena da saúde. Dessa forma, entende que, ao se propor gestão dupla, estão afirmando que o modelo proposto pelo SUS está errado.