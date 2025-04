Os médicos do hospital alegam que estão lidando com constantes atrasos no pagamento de honorários, o que tem impactado diretamente a capacidade de exercer as funções com dignidade e comprometimento, e por isso, paralisaram os serviços.

A paralisação dos médicos da Santa Casa de Rondonópolis completou, ontem (8), 10 dias, sem previsão de volta. O corpo clínico do hospital parou os atendimentos eletivos, mantendo apenas os serviços de urgência, no dia 29 de março.

Segundo os parlamentares, a Santa Casa havia informado que necessitaria de R$ 31 milhões para efetuar os pagamentos dos médicos. Tanto o Governo do Estado quanto o Município afirmam que os pagamentos para o hospital estão em dia.

O corpo clínico do hospital aprovou indicativo de greve ainda no dia 24 de fevereiro. Na ocasião, informaram que paralisariam os serviços a partir de 12 de março. No entanto, um acordo com a diretoria do hospital fez com que paralisação fosse suspensa naquela ocasião.

Contudo, em 29 de março, sem que o acordo tivesse sido cumprido, o corpo clínico comunicou que iniciaria a paralisação, mantendo somente atendimentos de urgência e emergência e pacientes internados.