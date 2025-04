Vereadores cobraram intervenção urgente do Governo do Estado para garantir a volta dos atendimentos na Santa Casa de Rondonópolis. Durante a sessão ordinária de ontem (9), Ibrahim Zaher (MDB), dr. Manoel (União) e Vinícius Amoroso (PSB) relembraram que a paralisação dos médicos do hospital já passa de 10 dias prejudicando pacientes que estão na fila das cirurgias eletivas, e que a situação pode se agravar.

O vereador dr. Manoel lamentou a situação da Santa Casa com os médicos paralisados há 10 dias, sem receber salários, pacientes esperando em filas para cirurgias, e a dívida do hospital já atingindo os R$ 90 milhões.

“A situação é muito preocupante e agora pediatras podem ampliar a paralisação. Alguns já pensam, inclusive, em deixar de trabalhar na Santa Casa. Também têm os pacientes na fila aguardando e quando uma cirurgia eletiva não é feita a saúde dessas pessoas pode se agravar e a cirurgia acaba sendo emergencial”, argumentou o dr. Manoel, que reforçou que a Santa Casa é o maior hospital de Rondonópolis, com mais de mil colaboradores e que tem a única maternidade pública da cidade.

Os problemas na unidade de saúde também foram destacados por Vinícius Amoroso, que cobrou ação do governo do estado para que este olhe para a saúde de Rondonópolis e intervenha para resolver o impasse.