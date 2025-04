Em reunião no Palácio Paiaguás realizada ontem (16), o governador Mauro Mendes informou que está descartada intervenção na Santa Casa de Rondonópolis, bem como gestão dupla do hospital.

Ficou definido que uma equipe técnica do Governo do Estado fará um levantamento e irá apresentar um plano econômico para propor uma solução para as dívidas da unidade de saúde. Novas reuniões devem ocorrer para que uma definição seja feita.

A reunião com o governador, que deveria contar com uma comitiva de Rondonópolis e prefeitos dos demais municípios da região, que utilizam os serviços da Santa Casa, acabou sendo restrita a pedido do Governo do Estado.

Somente participaram os quatro deputados estaduais de Rondonópolis, Marildes Ferreira, Thiago Silva, Sebastião Rezende e Nininho, o prefeito Cláudio Ferreira, a secretária de Saúde, Tânia Balbinotti, a diretora executiva da Santa Casa, Luciana Ignácio, além do governador, do secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, e do secretário de Estado da Casa Civil, Fábio Garcia.

Segundo a deputada Marildes, Mauro Mendes descartou fazer qualquer intervenção na Santa Casa e também a possibilidade de uma gestão compartilhada com a Prefeitura de Rondonópolis e Governo do Estado.