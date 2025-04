Bianca detalha que, atualmente, o maior pagador de serviços da Santa Casa é o governo federal e destaca que tanto o Município como Governo do Estado deveriam aumentar os valores pagos pelos procedimentos.

O argumento é de que com o incentivo do governo federal para os hospitais 100% SUS, a Santa Casa poderia reduzir o déficit financeiro e manter os serviços.

Ela ainda detalhou que a situação financeira da Santa Casa se agravou após a Covid-19. “A dívida da Santa Casa começou a se acumular durante o período da Covid-19, quando o Estado passou a pagar apenas por leito de UTI ocupado e não disponível, mesmo sendo o hospital obrigado a manter os médicos disponíveis com leitos ocupados ou não”, relatou.

Com relação à defesa de que a Santa Casa passe a ser 100% SUS, Bianca explicou que com o pagamento de 3 tabelas SUS que o hospital atualmente recebe, mais o incentivo de R$ 28 milhões do governo federal pelo atendimento 100% SUS, seria possível zerar o déficit.