A Câmara Municipal confirmou, ontem (10), que a ex-diretora executiva da Santa Casa de Rondonópolis, Bianca Talita Franco, já foi convocada oficialmente para testemunhar na oitiva da Comissão Especial de Inquérito (CEI) que investiga as contas do hospital.

A oitiva deve ocorrer às 16h da terça-feira (15), e será transmitida ao vivo pelos canais oficiais da Casa de Lei. O público não poderá acompanhar o depoimento no plenário da Câmara, somente a imprensa em uma sala anexa.

A ex-diretora será a primeira a testemunhar na CEI. Ela foi convocada oficialmente depois que o presidente do Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso (CRM-MT), Diogo Sampaio, comunicou aos membros da CEI que não iria comparecer para a oitiva que seria realizada na última terça-feira (8).

A alegação do CRM-MT para não comparecimento é de que, conforme a Constituição Federal, o legislativo municipal não teria legitimidade para convocá-lo como testemunha, uma vez que o conselho integra o Conselho Federal de Medicina (CFM), que é uma instituição federal.

Além de anunciar a convocação de Bianca, o presidente da CEI, vereador Ibrahim Zaher (MDB), informou na ocasião que foi solicitada uma ação do jurídico da Casa de Leis para promover a condução coercitiva do presidente do CRM-MT.

O depoimento da ex-diretora à CEI é um dos mais esperados já que várias denúncias foram feitas por ela com relação à supostas irregularidades na gestão da Santa Casa.