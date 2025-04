Os parquímetros da empresa que operava o Rotativo Rondon no quadrilátero central de Rondonópolis foram retirados, assim como as placas que sinalizavam as cobranças pelas vagas de estacionamento.

A retirada foi feita depois da finalização do contrato de concessão do serviço de cobrança pelas vagas de estacionamento no centro e notificação da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) para que a empresa fizesse a retirada.

Desde o início de março o estacionamento rotativo não está sendo cobrado. A previsão é de que uma nova licitação para concessão do serviço seja realizada pela prefeitura.

A licitação ainda não foi marcada, mas a Semob já deu início aos preparativos há um mês com a coleta de orçamento junto à empresas especializadas em operar estacionamentos rotativos pagos.

Esse é um dos procedimentos necessários para que uma nova licitação para a concessão do serviço seja aberta e posteriormente uma empresa seja contratada pela prefeitura.

Conforme já mostrou o A TRIBUNA, a lei municipal 6.916/2011 tornou obrigatória a instituição do estacionamento rotativo no quadrilátero central de Rondonópolis, o Rotativo Rondon, com concessionária escolhida mediante processo licitatório.