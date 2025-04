Durante oitiva da Comissão Especial de Inquérito (CEI) que apura as contas da Santa Casa de Rondonópolis realizada na tarde de ontem (29), no Plenário da Câmara Municipal, o presidente da comissão, vereador Ibrahim Zaher (MDB), afirmou que, após as primeiras análises na documentação do hospital, é possível avaliar, inicialmente, que os problemas financeiros não seriam somente em função do sistema de saúde público, mas sim provenientes de contratos mal feitos, com valores acima dos preços de mercado.

“A Santa Casa tem alguns contratos que foram mal feitos, que foram prejudiciais em termos financeiros para o hospital. Muitos contratos com custos que oneram acima do preço de mercado”, apontou Zaher, que acrescentou que foram identificados pelos membros da CEI contratos com valores milionários pagos com recursos públicos que são repassados para o hospital para a prestação de serviço pelo Sistema Único de Saúde (SUS).