Os investimentos para modernização do trânsito urbano em Rondonópolis estão começando. O prefeito Cláudio Ferreira já está com os projetos sendo confeccionados visando a construção dos dois primeiros viadutos do trânsito urbano do município, excluindo o rodoviário.

Um dos viadutos será na confluência da Avenida dos Estudantes com o Anel Viário e a Avenida Júlio Campos. O outro será na confluência da Rua Fernando Correa com a Avenida Lions Internacional e acesso à Avenida Otaviano Muniz.

O anúncio da elaboração dos projetos foi feito pelo prefeito dentro das atividades alusivas aos 100 primeiros dias da nova gestão.

Cláudio Ferreira atesta que o intuito é dar um salto de urbanidade com os novos projetos em andamento, que também incluem ciclovias, corredores de ônibus e parques lineares.

Ele observa que a cidade tem uma antiga carência de investimentos em viadutos, alargamento das vias públicas e ações de mobilidade, considerando a expressiva frota local de veículos, com pontos de estrangulamento no trânsito e altos índices de acidentes.

Assim, os projetos vêm ajudar na pacificação e modernização do trânsito.

“Nós vamos deixar a cidade mais bonita, humanizada, segura, acolhedora, atrativa e realmente feita para as pessoas prosperarem e serem felizes”, analisou o gestor sobre os investimentos em obras estruturantes.

Conforme o prefeito, a escolha dos locais que vão receber os primeiros viadutos do trânsito urbano de Rondonópolis são pontos críticos na mobilidade local.

No caso da rotatória da Avenida dos Estudantes com o Anel Viário, ele analisa que se trata de passagem obrigatória para uma das regiões que mais cresceram nos últimos anos no município, incluindo o Grande Conquista, o João Antônio Fagundes, o Alfredo de Castro, o Ananias, o Jardim Atlântico, condomínios fechados, entre outros, onde o trânsito precisa ser melhor organizado.

Igualmente, aponta que o ponto da Rua Fernando Correa no acesso à ponte sobre o Rio Vermelho precisa de uma intervenção para garantir maior fluidez e segurança no trânsito, por ser um dos corredores viários que mais ganharam relevância no âmbito municipal.

Para concretizar esses projetos, o prefeito Cláudio Ferreira informou que vem fazendo um trabalho de muito esforço para economizar recursos, promovendo corte de despesas e ajustes necessários.

Ele enfatiza que a gestão tem trabalhado bastante para incrementar a receita, mas sem aumentar impostos.