Em uma iniciativa do Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), a cidade de Rondonópolis, enfim, caminha para pacificar o seu trânsito, considerado o mais letal do estado de Mato Grosso.

Isso será possível com a assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre o Ministério Público do Estado e a Prefeitura de Rondonópolis, visando a melhoria do trânsito local.

O ato simbólico de assinatura do termo ocorreu na tarde desta terça-feira (29), no Tribunal do Juri do Fórum de Rondonópolis, com autoridades diversas, lembrando que o documento formal entre as partes foi sacramentado na semana passada.

O TAC em questão teve o apoio do Poder Judiciário, através do juiz Wagner Plaza Machado Júnior, que também trabalhou para que essa conciliação fosse possível.

Com a assinatura do acordo, o Município de Rondonópolis será responsável pela implementação de medidas para a efetiva fiscalização e educação no trânsito, tendo de prover a implantação de um pátio de apreensão e guarda de veículos, além de serviços de remoção de veículos, de fiscalização eletrônica, readequação semafórica, melhoria da sinalização vertical e horizontal, projetos de educação de trânsito e publicitários, dentre outras obrigações na área.

Vale lembrar que a celebração do TAC ocorre após as ações desencadeadas pela promotora de Justiça Joana Maria Bortoni Ninis, titular da 1ª Promotoria de Justiça Cível de Rondonópolis, que havia instaurado um procedimento administrativo em 2023 e que resultou em inúmeras providências adotadas, dentre elas a expedição de notificação recomendatória à Prefeitura de Rondonópolis no dia 12 de fevereiro deste ano, culminando no presente acordo. Uma das cobranças era justamente a viabilização do pátio para depósito de veículos apreendidos em operações de fiscalização.