A Secretaria de Saúde ainda considera que está ocorrendo evidente descumprimento do Termo de Convênio n.º 15/2023, “colocando em risco o acesso e a qualidade do atendimento à população e que tal conduta representa afronta direta ao interesse público e à continuidade dos serviços essenciais de saúde, configurando-se em inadimplemento contratual com prejuízo”.

A Secretaria de Saúde ainda considera que está ocorrendo evidente descumprimento do Termo de Convênio n.º 15/2023, “colocando em risco o acesso e a qualidade do atendimento à população e que tal conduta representa afronta direta ao interesse público e à continuidade dos serviços essenciais de saúde, configurando-se em inadimplemento contratual com prejuízo”.

O Município ressaltou também na notificação que “não há que se falar em atraso de repasse por parte do Poder Público Municipal, pois realiza os repasses rigorosamente, nos termos do Convênio, sendo notório que a paralisação do corpo clínico é decorrente do atraso de pagamentos a esses prestadores de serviços há mais de 08 meses”.

A Secretaria Municipal de Saúde notificou a Santa Casa de Rondonópolis, extrajudicialmente, para que retome os atendimentos, com prestação regular dos serviços contratuais, em até 12 horas do recebimento da notificação.

Convênio

O convênio que o município mantém com a Santa Casa tem por objeto “Integrar a Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis no Sistema Único de Saúde – SUS, e formalizar sua parceria na realização de serviços, ações e atividades, no âmbito do Programa de Reestruturação e Contratualização dos Hospitais Filantrópicos no SUS, conforme Documento Descritivo Anual dos Serviços Ofertados, parte integrante deste Instrumento, buscando a qualificação da assistência no processo de gestão hospitalar em razão das necessidades e da inserção do hospital na rede hierarquizada e regionalizada do SUS, junto a Secretaria Municipal de Saúde”.

Uma rescisão significa que a Santa Casa não receberá mais recursos públicos, tanto do Governo Federal, como do Governo Estadual e do Município para a prestação de serviços de saúde pelo SUS.