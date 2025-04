Em um investimento global de mais de R$ 50 milhões, o prefeito de Rondonópolis, Cláudio Ferreira, e a secretária municipal de Saúde, Tânia Balbinotti, anunciam nesta terça-feira (15) o projeto de uma nova Policlínica, a ser construída na Avenida Bandeirantes, em frente ao Assaí Supermercados.

O gestor atesta que a construção da unidade será o maior investimento em saúde pública efetivado no município nos últimos dez anos. O anúncio do projeto ocorre dentro do pacote de entregas prometido em função dos 100 primeiros dias da nova gestão.

Conforme Cláudio Ferreira, o projeto da nova Policlínica já está pronto e, se tudo der certo, a intenção é fazer a licitação da construção até meados deste ano. Ele informou que a aquisição dessa área estratégica, com 10 mil m², custou cerca de R$ 14 milhões, sendo que o prédio e a aquisição de equipamentos vão demandar em torno de R$ 40 milhões. O gestor acrescenta que os recursos para a construção também estão assegurados.

O projeto é que a nova Policlínica seja uma unidade de saúde especializada para oferecer atendimento ambulatorial em diversas especialidades médicas.

“É uma nova estrutura de saúde que há muito tempo a cidade tinha uma demanda. A população poderá fazer exames diversos, pequenas cirurgias e pequenos procedimentos, consultas com especialistas”, explicou o prefeito, dizendo que se trata de um dos maiores investimentos que a gestão está fazendo na área da saúde. Inclusive, o prédio terá características sustentáveis, como o uso de energia solar.

Ao todo, a área construída da Policlínica equivale a 3.213,00 m² distribuídos em pavimento térreo e pavimento superior (administrativo), além de área de abrigos e equipamentos mecânicos e um amplo estacionamento.

O intuito é atender às demandas de assistência à saúde com infraestrutura moderna, com uso de tecnologias avançadas e infraestrutura para atender um grande volume de pacientes, contando com consultórios especializados, salas de exames, centro de diagnóstico por imagem, e áreas de apoio administrativo.