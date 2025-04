Além disso, a Procuradoria Geral Legislativa deve informar hoje se há legalidade para impetrar uma medida judicial para garantir o depoimento do presidente do Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso (CRM-MT), Diogo Sampaio.

O presidente do Conselho Administrativo e Financeiro da Santa Casa de Rondonópolis, Jacques Polet, confirmou ontem ao A TRIBUNA que estará presente em oitiva da Comissão Especial de Inquérito (CEI) que investiga as contas do hospital. A sessão está marcada para hoje (29), às 16h, no plenário da Câmara Municipal, e será transmitida ao vivo pelos canais oficiais da Casa de Leis.

A CEI pediu à Procuradoria para avaliar a legalidade para convocar o presidente do CRM-MT por meio de ação judicial, com o objetivo de garantir a presença dele durante oitiva para prestar esclarecimentos sobre as fiscalizações e medidas adotadas pelo CRM-MT como a interdição da Santa Casa no final do ano passado, e denúncias feitas pela entidade para o Ministério Público Federal (MPF) e Polícia Federal.

Sampaio já foi convocado duas vezes para estar presente como testemunha em oitiva da CEI, porém não compareceu em nenhuma das ocasiões.