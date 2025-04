A Procuradoria Geral Legislativa da Câmara de Rondonópolis informou que está avaliando a legalidade de impetrar uma medida judicial para garantir o depoimento do presidente do Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso (CRM-MT), Diogo Sampaio, em oitiva da Comissão Especial de Inquérito (CEI) que investiga as contas da Santa Casa de Rondonópolis.

A Procuradoria analisa a questão desde esta quinta-feira (24) em atendimento a pedido encaminhado pelos membros da comissão.

Conforme o procurador Geral Legislativo, Aristóteles Cadidé, a intenção é finalizar a análise quanto a legalidade de impetrar uma ação judicial até a próxima terça-feira (29), quando a CEI volta a se reunir e quando será realizada a terceira oitiva com previsão de depoimento do atual presidente do Conselho Administrativo e Financeiro da Santa Casa, Jacques Polet.

A CEI pediu a Procuradoria para avaliar a legalidade para convocar o presidente do CRM-MT por meio de ação judicial, com o objetivo de garantir a presença dele durante oitiva da CEI para prestar esclarecimentos sobre as fiscalizações e medidas adotadas pelo CRM-MT como a interdição da Santa Casa no final do ano passado, e denúncias feitas pela entidade para o Ministério Público Federal (MPF) e Polícia Federal.

Sampaio já foi convocado duas vezes para estar presente como testemunha em oitiva da CEI, porém não compareceu em nenhuma das ocasiões. Nesta semana, ele deveria participar da oitiva marcada para a terça-feira (22).